Prof. Andrzej Zybertowicz apeluje do PiS: Potrzeba zmiany systemowej

Urszula 27.10.19 11:06

Obwinianie opozycji o to co źle robi PiS jest nieuczciwe. To Kaczyński swoimi "zdradzieckimi mordami" i "kanaliami" podzielił Polskę na swoich i tych, którzy nie mają prawa do Polski.

I ten proceder trwa dalej. Wystarczy posłuchać telewizję rządową. Niech najpierw PiS przestanie atakować opozycję to może dojdzie do porozumień. Prawdą jest, że PiS nie ma zaplecza, nie ma ludzi do wykonania innych zadań niż tylko rozdawanie pieniędzy. Czy na stanowiskach muszą być nieudacznicy byle pisowcy?