Prof. Andrzej Zoll: To klęska ustroju polskiego prawa

Polska kultura prawna... czyli na przykład zniszczenie karnistyki w latach 90-tych... wszystko na korzyść oskarżonego... do dziś nie odbudowano porządnego procesu karnego. Ma w to istotny wkład prof. Zoll, to wszyscy wiedzą. Ma rację co do kandydatów. Natomiast nie ma racji co do tej kultury prawnej, bo i teraz jest niespecjalnie wysoka.