Prof. Andrzej Nowak otrzymał Odznaczenie Orderu Orła Białego

„To wielki zaszczyt dla Głowy Państwa, że osobom wybitnym, które się przyczyniają całym swoim życiem, osobistym i zawodowym, do budowania i wzmacniania Rzeczypospolitej, wręczyć te symboliczne podziękowania,” powiedział prezydent Duda podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim wręczając Order Orła Białego prof. Nowakowi. „Profesor jest postacią polskiej nauki, której nikomu przedstawiać nie trzeba. Jest znany z pasji i umiejętności pokazania historii w sposób niezwykle ciekawy i budując także postawy patriotyczne. Ale co więcej, prof. Andrzej Nowak w swej działalności pokazuje to, co dla nas Polaków od ponad 1050 lat oprócz fundamentu chrześcijańskiego fundamentu jest najważniejsze, co jest istotą trwania naszego narodu – jest to ogromne pragnienie wolności będące przecież wielkim elementem spajającym polskość. To powodowało, że poprzednie polskie pokolenia zawsze szły, aby walczyć w obronie Polski. Panie Profesorze, jest Pan wybitnym znawcą historii, którą Pan pokazuje w swoich książkach, a przede wszystkim tym monumentalnym dziele, którym są „Dzieje Polski”. Serdecznie za to dziękuję w imieniu Rzeczypospolitej i proszę o jeszcze,” powiedział prezydent Andrzej Duda.