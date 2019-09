Prof. Aleksander Nalaskowski: Jestem nietolerancyjny dla świństw

JS 16.9.19 8:17

Na miejscu p. profesora nie używałbym emocjonalnych, negatywnie brzmiących słów jak świństwo. Oni wykorzystają to do kolejnego ataku. Rodzący się nowy totalitaryzm lgbt+ odwraca znaczenie słów, pojęć (przewrotna walka szatana). Zachowaniom ogólnie uważanym za odrażające, nienormalne, chore nadaje się nowy humanistyczny wymiar, że są dobre, pożyteczne, przyjemne, sprawiają radość, zadowolenie. Jeżeli tak ktoś lubi to ok, niech sobie to robi w domu ale nie afiszuje się z tym, nie narzuca innym swojego sposobu życia. Niech nie wciąga w to młodych ludzi, nie swoich dzieci ! Jak małe dziecko np. dostałoby czapkę niewidkę a do ręki np. miotacz ognia (taki w wersji dla dzieci) i nauczyło go używać, szybko utworzą się w jego umyśle związki przyczynowo-skutkowe, że używanie tego jest wielką frajdą. Frajdą dla dziecka będzie jak coś się zapali a wokoło będzie wielka akcja gaśnicza.

Pozdr.