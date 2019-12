Próbowali wyprowadzić ludzi na ulice. Ustawa o sędziach przeszła dalej dzięki politykom opozycji. Burza w sieci

W\\\\\\\\\\\\\\305\\\\\\202odek 19.12.19 12:55

Gdyby 'utrącili" teraz to co by mogli atakować w PE i na ulicach? O stworzenie "pola bitwy" trzeba zadbać a nie wygrać w pierwszym starciu bez spektakularnych "efektów"? To jakie hasła by mieli wtedy wznosić przed Sejmem? Precz z komuną - to przecież Czarzasty też tak krzyczała wczoraj wieczorem. To jest strategia długoterminowa.