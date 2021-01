Proaborcyjny Biden i abp Waszyngtonu wspólnie na uroczystości. ,,To utrwali postrzeganie, że Kościół go aprobuje''

W przeddzień zaprzysiężenia Joe Bidena na prezydenta Stanów Zjednoczonych odbędzie się uroczystość upamiętnienia ofiar COVID-19, w której będzie także uczestniczyć arcybiskup Waszyngtonu kard. Wilton Gregory. Uroczystość ma mieć charakter świecki i odbędzie się nad stawem przed pomnikiem Lincolna w stolicy USA. Zdaniem Douga Mainwaringa, dziennikarza „Life Site News”, „obecność kardynała Gregory’ego utrwali postrzeganie, że Kościół aprobuje Bidena, mimo jego długiej i nieprzerwanej historii poparcia dla aborcji, małżeństw tej samej płci i praw transpłciowych”.

Mainwaring zwraca uwagę na fakt, że ta sprzeczna z nauką Kościoła polityka Bidena jest jednocześnie prowadzona „kosztem wolności religijnej i ochrony sumienia”. Dziennikarz dodaje, że obecność kardynała na uroczystości „także będzie stwarzać wrażenie, że stoi on z Bidenem przeciwko Małym Siostrom Ubogich, które wszczęły wyczerpującą batalię sądową przeciwko zmuszaniu ich do włączenia antykoncepcji w ich plan zdrowotny, co jest sprzeczne z ich religijnymi wierzeniami, które opowiadają się za życiem.

Sam kard. Gregory potwierdził jeszcze w listopadzie, że nie odmówi udzielenia Komunii Świętej Bidenowi, chociaż kandydat Demokratów opowiada się za rozwiązaniami sprzecznymi z nauką moralną Kościoła. W czasie kampanii Biden zapowiedział szereg proaborcyjnych posunięć, wśród których znajduje się kodyfikacja werdyktu w sprawie Roe kontra Wade z roku 1973, który zasadniczo legalizował aborcję, jako prawa federalnego. Te i inne rozwiązania, jak na przykład uchylenie Poprawki Hyde’a, która zabrania bezpośredniego finansowania aborcji z środków publicznych, miałyby utrwalić i umocnić prawo do zabijania dzieci nienarodzonych w USA.

Z kolei sygnalizowane przez Bidena poparcie tzw. „Ustawy o równości” w konsekwencji musi doprowadzić do pogwałcenia wolności religijnej i wolności sumienia oraz „ustanowienia wyższości praw LGBT”. Oznaczałoby to m.in. zmuszanie agencji adopcyjnych do przekazywania dzieci parom jednopłciowym oraz karalność terapii konwersyjnych pomagających osobom o skłonnościach homoseksualnych.

jjf/LifeSiteNews.com