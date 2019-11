Prezydent zwołał naradę w BBN. Chodzi o szczyt NATO

Początek szczytu będzie miał miejsce 3 grudnia. Jest to jubileuszowe spotkanie z okazji 70-lecia istnienia NATO.

„Mówi się o powołaniu grupy refleksji na temat politycznego wzmocnienia NATO. Polska ma w tej kwestii jasno sprecyzowane zdanie – najpierw powinniśmy się dowiedzieć, jak ten proces ma wyglądać, jakie są jego ograniczenia. Przede wszystkim ta debata – także nad relacjami z Rosją – musi wybiegać w przyszłość, nie może wstrzymywać procesów, które się dokonały bądź się dokonują, jak adaptacja Sojuszu do nowych wzywań czy wzmocnienie na wschodniej flance. Z naszego punktu widzenia – wbrew krytykom, którzy twierdzą, że Sojusz buksuje lub się cofa – pokazuje ono dynamizm NATO”.

„ Prezydent stoi także na stanowisku, że nie można odchodzić od zasady, iż dialog z Rosją jest możliwy przy budowaniu środków odstraszania, musi być prowadzony z pozycji siły. Jeśli nie wypracowujemy odpowiedzi na agresywną politykę rosyjską, jeżeli nie jesteśmy dostatecznie asertywni, to jest to najprostsza droga do konfliktu”.