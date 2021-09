Prezydent zdecydował. Będzie stan wyjątkowy przy granicy z Białorusią

Jak informuje RMF FM, prezydent Andrzej Duda zdecydował, że w czwartek wieczorem podpisze rozporządzenie dotyczącym wprowadzenia stanu wyjątkowego we wskazanych przez premiera Mateusza Morawieckiego na wniosek szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego miejscowościach przy granicy z Białorusią.



RMF FM dotarł do informacji, z których wynika, że prezydent Andrzej Duda ma w czwartek po południu złożyć podpis pod rządowym rozporządzeniem dotyczącym wprowadzenia stanu wyjątkowego na pograniczu Polski i Białorusi. Dokument ten ma następnie zostać niezwłocznie przesłany do Sejmu.

- "Waży się, od kiedy dokładnie, od której godziny w czwartek stan wyjątkowy ma obowiązywać. Decyzja może zapaść na spotkaniu technicznym w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego" – pisze rmf24.pl.

Najprawdopodobniej w związku z podpisem prezydenta ws. stany wyjątkowego w piątek odbędzie się dodatkowe posiedzenie Sejmu. Wniosek o uchylenie tego rozporządzenie już zapowiada opozycja.

Premier Mateusz Morawiecki poinformował we wtorek, że Rada Ministrów postanowiła wystąpić do prezydenta Andrzeja Dudy o wprowadzenie stanu wyjątkowego na okres 30 dni w przygranicznym pasie części województwa lubelskiego i części województwa podlaskiego. Decyzja ma związek z trudną sytuacją na granicy polsko-białoruskiej.

Minister @Kaminski_M_ w #GośćWiadomości: We wniosku o wprowadzenie stanu wyjątkowego precyzyjnie określiliśmy, że odnosi się on wyłącznie do 115 miejscowości w woj. podlaskim i 68 miejscowości w woj. lubelskim. Znajdują się one w bezpośrednim sąsiedztwie granicy białoruskiej.