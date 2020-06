i to ad hitlerum 16.6.20 19:18

Ty nie słuchasz co było powiedziane, ty słyszysz co chcesz usłyszeć. Tak jak z "gorszym sortem", jak ze "spadaj dziadu" itd. Wszystko jest wyrwane z kontekstu, i mielone miesiącami, latami aż utkwi w pustych łbach tefauenowskich połykaczy andronów. Kaczyński mówi o ludziach którzy zdradzali Polskę, że to gorszy sort, a wy robicie z siebie gorszy sort? - zgoda, jak nas zdradzacie. Kaczyński na wyzwiska chlora reaguje jak zwykły człowiek - szok, przecież 'szeregowy poseł' to nie zwykły człowiek, musi nadstawić drugi policzek, bo to Kaczor, on nie ma uczuć. Żalek mówi o ideologii, nawet nie pozwala się mu dokończyć, szok!!! a kogo on personalnie obraził lub wskazał, czy mówiąc bo ja wiem, że NFZ to nie ludzie, obrażasz ludzi tam pracujących?