Prezydent wygłosi specjalne orędzie do Polaków

Seth 20.3.20 18:59



Po wojnie, Stalin przysłał do Polski 200 tys. komunistów (swoich ludzi), rozmieszczając ich w miastach w wojsku, sądach UB, milicji, urzędach itd. Było ich jednak za mało, więc w latach 50-tych ci komuniści dokonali bardzo sprytnej socjologicznej sztuczki. Z zacofanej i zabiedzonej prowincji przerzucono wtedy do miast rzesze prostych i nie wykształconych ludzi. Brano głównie tych bez kręgosłupa, gdyż prawdziwy chłop ziemi nie chciał opuścić. W miastach pobudowano dla nich bloki z wielkiej płyty, które im się zdały pałacami. Potem im umożliwiono zrobienie zaocznej matury. To ci właśnie ludzie stanowili służący wiernie stalinowskiemu reżimowi pierwszy rzut zasilający szeregi PZPR, milicji i urzędu bezpieczeństwa, którego sztab stanowili oficerowie pochodzenia sowieckiego i żydowskiego. W 1989 roku skończył się w polsce komunizm, ale komuniści nie wyparowali, oni tutaj żyją, a jest ich min. 20-25%. Wszystkich funkcjonariuszy WSI i SB ulokowano w dużych miastach, ponieważ tam były pieniądze żeby je kraść i tam był biznes do robienia! Dzisiaj oni i ich potomkowie po zaocznych studiach partyjnych robią wszystko by odsunąć PIS od władzy i wrócić do koryta, a ich media piorą mózgi do pozyskania kolejnych 20% fanatychnych zwolenników ! Tak wygląda dzisiaj ta „pseudoelita” wielkomiejska. Podczas wyborów są niesamowicie zdyscyplinowani, idą wszyscy łeb w łeb z rodzinami, biorą chorych i niepełnosprawnych, itd. Na nich głosuje cała sfera urzędników bojąc sie o własne stołki, cała kasta prawnicza, służby mundurowe, wyższe uczelnie, a nawet przestępcy (bo za PO kradło się lepiej i bezpieczniej). To tak pokrótce dlaczego PO wygrywa w dużych miastach !

Musimy jednak odzyskać samorządy ! Widać już światełko w tunelu. Pozytywnie o działaniach rządu wypowiada się nie tylko 86 proc. wyborców Prawa i Sprawiedliwości, ale także aż 62 proc., czyli większość wyborców Koalicji Obywatelskiej. To dobry prognostyk na przyszłość !!!