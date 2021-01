Prezydent: To ofensywa neomarksizmu

Prezydent Andrzej Duda podkreślił w rozmowie z tygodnikiem „Sieci”, że przed konserwatystami staje ogromnie wymagające zadanie dotarcia ze swoimi wartościami do młodych ludzi, którzy są dziś poddani ofensywie neomarksizmu.

W wywiadzie udzielonym tygodnikowi „Sieci” Andrzej Duda wskazał, że w czasie kryzysu pojawia się szansa, aby młodzi ludzie dostrzegli wartość programów Zjednoczonej Prawicy, takich jak zwolnienie młodych z podatku dochodowego czy program 500+.

Prezydent był pytany również o to, jak w dobie mediów społecznościowych dotrzeć do młodych ludzi z konserwatywnymi wartościami. Zaznaczył, że wobec obserwowanej ofensywy neomarksizmu jest to zadanie bardzo trudne.

- „To jest szalenie skomplikowany problem. Ekspozycja i zdecydowana ofensywa treści w gruncie rzeczy neomarksistowskich są potężne. Realizują je bardzo wpływowe ośrodki medialne. To jest zadanie na lata. Musimy się nad nim mocno pochylić. Czasu już za wiele nie mamy” – mówił.

kak/Tygodnik Sieci