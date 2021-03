Prezydent Tanzanii nie żyje. Ogłaszał zwycięstwo nad koronawirusem, zmarł na Covid-19?

Nie żyje prezydent Tanzanii John Magufuli. Według oficjalnych informacji przyczyną jego śmierci były komplikacje związane z chorobą serca. Nieoficjalnie mówi się jednak, że zachorował na Covid-19.

O prezydencie Tanzanii zrobiło się głośno, kiedy to w czerwcu przekonywał że kraj ten jest wolny od koronawirusa. Opozycja w kraju oraz media przekonują jednak, że to właśnie Covid-19 przyczynił się do śmierci polityka.

Prezydent Tanzanii bardzo sceptycznie podchodził do kwestii pandemii. Ani razu nie wprowadził kwarantanny, zalecał między innymi tradycyjne metody leczenia jak inhalacje parą wodną. Nakazał też zaprzestanie liczenia zakażeń koronawirusem i przekonywał, że kraj uporał się z koronawirusem po trzech dniach postu oraz modlitw. Zalecał je zamiast szczepień.

Magufuli zmarł wczoraj około godziny 17 czasu miejscowego.

