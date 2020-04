Prezydent Stalowej Woli: Marszałek Grodzki destabilizuje pracę samorządów

-„Podstawa prawna jest bardzo jasna opisana w art. 99 specustawy covidowskiej, która obowiązuje od 16 kwietnia. Przeszła ona cały proces legislacyjny. Do tej ustawy zostały wykonane odpowiednie przepisy wykonawcze, decyzja prezesa Rady Ministrów dająca uprawnienia Poczcie Polskiej do pozyskania takich danych. I co ważne, te działania są potwierdzone opinią przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej, organu, który jest powołany do tego, by przeprowadzać proces wyborczy. A do tego najważniejsze przy tych wszystkich wątpliwościach, to kwestia ochrony danych osobowych. Tutaj opinia prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jednoznacznie wskazuje, że jest podstawa prawna, a organ władzy samorządowej ma uprawnienia do tego, aby takie dane przekazać i jest zobowiązany do współpracy. Również europejskie rozporządzenie RODO, będące także w prawie polskim, uprawnia do tego aby przetwarzać dane w procesie administracyjnym. Także ja nie mam tutaj żadnych wątpliwości, jest to również poparte wieloma opiniami prawnymi” – wyjaśniał.