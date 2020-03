Prezydent spotkał się z szefem LOT-u

ktoś tam 18.3.20 21:10

Jasne. Na cholerę nam jakakolwiek ochrona? Jak twierdzi Janusz polskiej polityki zgodnie z zasadą Darwina, powinni przetrwać najsilniejsi. Proponuję byś się zakaził i nie biegał do lekarza. Możesz też zakazić rodzinę... Co będziesz samotnie walczył o przetrwanie... W kupie raźniej...



Swoją drogą jak już załamie się cała logistyka dostaw i Twoja firma będzie się waliła bo inni kontrahenci też nie potrzebują ochrony, to nie będzie Ci przeszkadzało, że chleb jest po 100 zł/bochenek, na przykład? Albo droższy. Coś tam było w Apokalipsie św. Jana o "kwarcie pszenicy za denara" czy jakoś tak... Oczywiście na pszenicy się nie skończy co także jest w Apokalipsie. I jak będziesz miał za co kupić to przeżyjesz. Bo myślę, że się nie masz nic przeciwko twierdzeniu, iż nawet zasiłki dla bezrobotnych to będzie strata pieniędzy. A przedsiębiorstw mnóstwo mamy to pracować będzie gdzie... Zgadza się?



Była kiedyś wojna w Jugosławi. W zasadzie nie tak dawno. Utkwił mi w głowie taki obrazek jak ludzie na zakupy chodzili z walizkami pieniędzy, żeby choć na chleb starczyło. Za bardzo nie było komu co produkować...



Ale jak to u lewactwa. Brak wyobraźni.