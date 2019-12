Prezydent Sopotu w FURII po pytaniu dziennikarza TVP

"Ja się do telewizji Kurskiego nie będę wypowiadał. Jak pan wyłączy kamerę, to do mieszkańców się wypowiem"– mówił podczas spotkania z mieszkańcami prezydent Sopotu Jacek Karnowski.

Dziennikarz TVP Gdańsk Jacek Świderski dopytywał prezydenta Sopotu o szczegółu sprzedaży atrakcyjnej działki. – W okolicy Ergo Areny ma powstać pięćset mieszkań – mówił reporter TVP. Polityk unikał jednak odpowiedzi, twierdząc, że nie będzie odpowiadał „telewizji Kurskiego”.



"Proszę pana jest pan kolegą redaktora Sitka. Ja się do telewizji Kurskiego nie będę wypowiadał. Jak pan wyłączy kamerę, to do mieszkańców się wypowiem. Pan kłamie na co dzień w telewizji"-przerwał Karnowski.

"Pani mogę odpowiedzieć, bo jest pani mieszkanką, a nie pracownikiem telewizji, która kłamie na co dzień"- odpowiedział do jednej z mieszkanek Sopotu, zadającej pytanie o jedną z działek.

"Bardzo państwa przepraszam za moją reakcję, ale dzięki telewizji publicznej i kłamstwom oraz napadom na Pawła Adamowicza stało się to, co się stało w Gdańsku. To we mnie ciągle siedzi… Między innymi robił to kolega tego pana z TVP"-mówił Karnowski.

"Zabiłem Adamowicza tak? Tak pan sugeruje? To już jest totalny bełkot" – odpowiedział dziennikarz.