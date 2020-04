Prezydent Słowenii wyraża podziw dla działań Polski w walce z epidemią

Po 11, NIE BĄDŹ OBOJĘTNY 21.4.20 21:26



Tak tylko dodam, że pan prezydent Borut Pahor w 1978 wstąpił do Związku Socjalistycznej Młodzieży Słowenii, organizacji młodzieżowej Związku Komunistów Słowenii, a do Związku Komunistów Słowenii przystąpił w czasie studiów w 1986. Pod koniec lat 80. deklarował się jako zwolennik reformatorskiego skrzydła partii skupionego pod przywództwem Milana Kučana. W pierwszych wolnych wyborach w kwietniu 1990, przeprowadzonych jeszcze w ówczesnej Socjalistycznej Republice Słowenii, z listy postkomunistycznej Partii Demokratycznej Odnowy dostał się do Zgromadzenia Socjalistycznej Republiki Słowenii. Pełnił w nim funkcję przewodniczącego Komisji Spraw Młodzieży oraz wiceprzewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych.



Czy ja tak coś słyszałem, na frądlu o dekomu... coś tam?

Eeee musiało mi się wydawać.

Tu się przecież kocha komuchów.