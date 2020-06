Prezydent: Sędziowskie elity pazurami bronią swoich przywilejów

Prezydent Andrzej Duda podjął w czasie spotkania z mieszkańcami Lęborka temat reformy sądownictwa. Użył mocnych słów w stosunku do sędziowskich elit, stwierdzając, że broniąc swoich interesów są one gotowe „poniewierać Polakami i polskim państwem za granicą”.

-„Tak, mam nadzieję, będziemy zmieniali również wymiar sprawiedliwości, bo te zmiany następują. One są bardzo trudne, bo jak państwo widzicie są elity, które swoich przywilejów bronią pazurami. Walczą i są gotowe do każdej niegodziwości, byle tylko swoje przywileje obronić. Są gotowe poniewierać Polakami i polskim państwem za granicą. Wielokrotnie to państwo słyszeliście, oszczerstwa na nasz temat. Ale spokojnie. My spokojnie i konsekwentnie realizujemy w naszym kraju te zmiany, które służą polskiemu społeczeństwu. Przeważającej jego części” – mówił Andrzej Duda o reformie sądownictwa w Polsce.