Prezydent punktuje Trzaskowskiego ws. wieku emerytalnego

-„Nie oglądali się na protesty, na żądanie referendum i miliony podpisów. Przeforsowali to, a Bronisław Komorowski to podpisał. Bo był ich prezydentem i podpisywał wszystko. Bo był ich prezydentem i miał ich przekonania. W moim przekonaniu był to dyktat z zewnątrz” – mówił.

-„Zobowiązałem się ten wiek emerytalny obniżyć i tak się stało. Ale chceę państwa ostrzec, bo jeden z moich konkurentów głosował przeciwko ustawie obniżającej wiek emerytalny, którą złożyłem w Sejmie. Mówię o Rafale Trzaskowskim, ówczesnym pośle PO. Kiedy wiek emerytalny był podnoszony, był w Parlamencie Europejskim, ale zawsze wypowiadał się, że jest zwolennikiem tego rozwiązania. Kiedy podjąłem działania, aby obniżyć wiek emerytalny, to on mówił, że to niweczenie wysiłku modernizacyjnego. Podniesienie wieku emerytalnego nazwał modernizacją Polski. Jeśli tak ma wyglądać modernizacja, to ja proponuję, by modernizowali gdzie indziej” – podkreślał.