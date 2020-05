Prezydent powołał sześciu nowych sędziów Sądu Najwyższego

Walter 6.5.20 17:49

Julia Przyłębska jest bardzo dyspozycyjna w stosunku do Jarosława Kaczyńskiego i nigdy nie wyda wyroku niekorzystnego dla PiS-u. Przypomnę, że PiS wprowadziło przepis, że Trybunał Konstytucyjny ma rozpatrywać w kolejności według dat wpływu.

Julia Przyłębska bezprawnie wykluczyła jednego sędziego z postępowania bo był nieprawomyślny i nie pozwoliła mu na votum separatum.

Prezes Sądu Najwyższego uchyliła uchwałę Sądu Najwyższego, choć nie miała do tego prawa.

Elżbieta Witek nie powinna się zwracać do Trybunału Konstytucyjnego z zapytaniem, czy można zmienić datę wyborów, bo to nie jest organ uprawniony do tego. Zmieniać dat wyborów nie wolno.

Julia Przyłębska została powołana na stanowisko Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z zadaniem, że ustawy sprzeczne z konstytucją ma uznać za zgodne.

Jeśli Jarosław Kaczyński opanuje Sąd Najwyższy tak samo jak Trybunał Konstytucyjny, to wybory masowo fałszowane będą uznane za ważne. Dlatego Polska nie jest już krajem praworządnym i demokratycznym.

Jarosław Kaczyński dla utrwalenia swojej władzy gotowy jest poświęcić zdrowie i życie biorących udział w głosowaniu w czasie pandemii koronawirusa. Za kilka miesięcy pogłębi się recesja gospodarcza, a tym samym notowania Andrzeja Dudy i PiS-u będą spadały.

Mamy stan klęski żywiołowej de facto, a nie mamy stanu klęski żywiołowej de iure. Wprowadzenie tego stanu przez Mateusza Morawieckiego oznaczałoby przesunięcie wyborów prezydenckich o pół roku, a więc na czas bardzo niekorzystny dla rządzących.

Jarosław Kaczyński chce zmusić Polaków do wyboru w czasie pandemii koronawirusa quasi-prezydenta Andrzeja Dudę, żeby przez następne pięć lat łamał konstytucję zgodnie z jego wskazówkami.

Dla dobra Polski PiS powinien przegrać wszystkie wybory.