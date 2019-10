Były wiceprezydent USA popiera aborcję. Ksiądz odmówił udzielenia mu Komunii

JONASIK 29.10.19 10:37

No i słusznie.

Podoba mi się jak w końcu ktoś w KK zastosował się do nauczania KK.

Wreszcie ktoś pokazał charakter.

Ciapy z polskiego KK, patrzcie i uczcie się.

Nie dawać komunii pisiakom, którzy "nie mogą" od lat zakazać aborcji, in vitro itp.

Nie dawać.

Macie jaja???

Hmmm????