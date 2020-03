Prezydent podpisze ustawę przyznającą rekompensatę mediom publicznym

Po 11 NIE BADZ OBOJETNY 6.3.20 23:26

Polacy znowu zobaczyli co jest ważne dla pana Jarosława.

Ale co tam, każdy kto zna polską służbę zdrowia, z przyjemnością obejrzy Zenka Martyniuka, to lepsze niż nowoczesna terapia.

Bóg was rozliczy.