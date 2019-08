Prezydent podpisał ustawę. Ważne zmiany dla firm! Chodzi o przyspieszenie regulowania płatności

Według szacunków około 80-90% przedsiębiorstw w Polsce nie otrzymuje zapłaty w ustalonym terminie, a w praktyce dochodzi nawet do narzucania nawet 180- dniowych terminów płatności.

W tej sytuacji ustawa zawiera rozwiązania które między innymi: skracają terminy zapłaty między firmami, upoważnia prezesa UOKiK do ścigania przedsiębiorstw generujących największe zatory, zobowiązuje największe firmy do raportowania do ministerstwa przedsiębiorczości i technologii swoich praktyk płatniczych oraz wprowadza ulgi na złe długi w podatkach PIT i CIT.