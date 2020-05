Prezydent podpisał ustawę o głosowaniu korespondencyjnym

Steinway 8.5.20 21:18





Barany z Totalnej Opozycji miały 30 dni na to by usiąść przy stole i dogadać się co do kształtu przyszłych wyborów i co ....zrobiły?



Wyrzygały się na rządzących, opróżniły yelita i z zadowoleniem pochrząkują po kątach!



Chcieliście wojny parlamentarnej? To ją macie, pajace.



.