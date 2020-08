Prezydent Oświęcimia reaguje na skandaliczne słowa rabina

Nie milką echa po skandalicznych słowach rabina Elchanana Poupko w sprawie przejścia izraelskiego hokeisty Eliezera Szerbatowa do klubu Re-Plast Unia Oświęcim. Ostro skomentował je prezydent Oświęcimia Janusz Chwierut.

„Dla Żyda gra w klubie z Auschwitz to zdrada i nóż w plecy milionów osób”

- stwierdził między innymi rabin, według którego sportowiec dołączył do „drużyny z Auschwitz”.

Prezydent Oświęcimia Janusz Chwierut odniósł się do słów rabina w oświadczeniu, w którym stwierdza między innymi:

„W imieniu mieszkańców Oświęcimia wyrażam stanowcze oburzenie w związku ze słowami rabina Elchanan Poupko, który skrytykował Eliezera Sherbatova, nowego zawodnika drużyny hokejowej Unia Oświęcim za to, że jako reprezentant Izraela będzie grał w mieście, w którym istniał obóz Auschwitz. Ponadto, w swoich skandalicznych wypowiedziach dobitnie oskarżył on mieszkańców miasta Oświęcim o brak niesienia pomocy więźniom i współodpowiedzialność za istnienie obozu, co sprzeczne jest z oczywistymi faktami historycznymi”.

Prezydent zaznaczył też, że oczekuje stanowczej reakcji i potępienia tych wypowiedzi.

dam/onet.pl,oswiecim.pl