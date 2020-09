Prezydent na Westerplatte: To symbol bohaterstwa polskich żołnierzy

– To miejsce jest symbolem bohaterstwa polskich żołnierzy, a dla całego świata przestrogą przed tym, co oznacza brutalna polityka prowadząca do wojny; ostrzeżeniem, aby takie wydarzenia nigdy się nie powtórzyły – mówił Prezydent Andrzej Duda na gdańskim Westerplatte, gdzie o godz. 4.45 rozpoczęły się obchody 81. rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Prezydent RP wręczył wcześniej noty identyfikacyjne rodzinom pięciu z odnalezionych w czasie prac archeologicznych żołnierzy. Z udziałem m.in. harcerzy i weteranów zapalono Znicz Pokoju; odczytany został również Apel Pamięci.

Główną uroczystość poprzedziła ceremonia złożenia kwiatów na Cmentarzu Obrońców Westerplatte oraz zapalenie zniczy w miejscu ekshumacji szczątków żołnierzy polskich poległych na Westerplatte. Prezydent rozmawiał z archeologami pracującymi przy odkryciach.

„81 lat temu wybuchła II wojna światowa, 1 września 1939 r., wybuchła przeciw Polsce. Na skutek ataku hitlerowskich Niemiec na nasz kraj. Wybuchła w kilku miejscach, ale dwa są szczególnie znamienne, gdzie nastąpiło to praktycznie w jednym czasie”

- podkreślał polski prezydent wskazując na Westerplatte oraz Wieluń, gdzie:

„[…] niemieccy lotnicy barbarzyńsko zrzucili bomby na śpiące miasto, mordując ludzi”.

Andrzej Duda zaznaczył, że po wielu latach obchody rocznicowe na Westerplatte organizowane są przez władze państwowe. Dziękował za ich organizację resortowi obrony, Muzeum II Wojny Światowej, a także żołnierzom i harcerzom.

W trakcie swojego przemówienia podkreślał między innymi:

„To miejsce musi być godne i musi wyglądać godnie, a uczestnicząc wreszcie po dziesiątkach lat w tych pochówkach polskich bohaterów mam poczucie, że spełniamy wielki obowiązek, i że współtworzymy Polskę taką, jaką powinna być”.

Dodał:

dam/Prezydent.pl,PAP