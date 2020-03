Prezydent modlił się za Polskę na Jasnej Górze

Beata 27.3.20 8:41

Tylko wiara i Bóg może nas ochronić. Jednak nie zwalczymy pandemii zamykając się w domach przed wirusem COVID-19. Nie uciekniemy od tego. Problem polega na tym, że wciąż nie rozumiemy sprawy. To jest czas na osobiste przemyślenia, nawrócenie, poprawy naszego życia, zerwania z grzechem i głębokiego żalu za grzechy nie na chwile ale na poważnie. Pokuta, pokuta, pokuta... I jeszcze jedno: Nie zamykajcie nam Kościołów i nie ograniczajcie dostęp nam do Eucharystii. Kto nam pomoże jeśli nie Bóg i Matka Najświętsza. Po ludzku tego nie rozwiążemy. Od wieków w obliczu chorób i wojny wszyscy zwracali się do Boga o pomoc, zawierzając siebie , naród i świat opatrzności Bożej.Gdzie mamy szukać schronienia i wsparcia jeśli nie u Boga. Jesteśmy Kajem katolickim a w takim czasie próby, odwróciliśmy się od Boga. Bóg nie daje zarazy. Zaufajmy mu. W marketach w ciągu dnia przewija się więcej ludzi niż uczestniczy wiernych we Mszy. A tak niebezpieczeństo zarażenia jest większe.