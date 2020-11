Prezydent: Jak nasi przodkowie, wspólnie poradzimy sobie z najtrudniejszymi wyzwaniami

Prezydent Andrzej Duda wygłosił orędzie z okazji dzisiejszego Święta Niepodległości. Podkreślił, że mimo dzielących nas różnic, wspólnie tworzymy Polskę i tylko wspólnie możemy przezwyciężyć najtrudniejsze wyzwania, tak jak przezwyciężali je nasi przodkowie.

- „Chciałbym, abyśmy w dniu Święta Niepodległości – tak innym niż dotychczasowe – szczególnie pamiętali, że państwo polskie to nie tylko instytucje, ale przede wszystkim to My – obywatele Rzeczypospolitej! Różnimy się między sobą, często bardzo mocno, ale wspólnie tworzymy nasz wspaniały kraj – Polskę. I tylko wspólnie możemy poradzić sobie z największymi wyzwaniami” – powiedział prezydent Andrzej Duda.

- „Tak samo było 102 lata temu, kiedy odzyskiwaliśmy niepodległość. Wówczas świat zmagał się z wielką epidemią grypy zwanej hiszpanką, która pochłonęła miliony ofiar. Młode państwo polskie musiało toczyć zacięte walki o swoje granice, a równocześnie zmagać się z epidemią. Nasi przodkowie sprostali wszystkim tym wielkim wyzwaniom” – dodał.

- „Wiem, że zrobimy to dziś także i My. Razem pokonamy obecne trudności tak, jak robiliśmy to wielokrotnie w naszej historii” – podkreślił.

Poniżej publikujemy pełną treść prezydenckiego orędzia:

102 lata temu spełniło się wielkie pragnienie pokoleń Polaków. Państwo polskie wróciło na mapę świata. Polska odzyskała niepodległość! Urzeczywistniło się marzenie, za które wielu naszych rodaków zapłaciło najwyższą cenę – cenę własnego życia. Pamiętajmy o nich w tym wyjątkowym dniu.

Dziś 11 listopada jak co roku obchodzimy święto, ale jest to dla nas wszystkich wyjątkowo trudny czas. Nie odbywają się tradycyjne uroczystości, tak nierozerwalnie związane z radosnym obchodzeniem Święta Niepodległości.

Cały świat zmaga się z pandemią koronawirusa, która całkowicie zmieniła nasze codzienne życie. Od tygodni zmagamy się z jej drugą falą. Dowiadujemy się o tysiącach nowych zakażeń i zachorowań, a także o ofiarach śmiertelnych. Sytuacja jest bardzo poważna.

To wielkie wyzwanie dla wszystkich obywateli, dla służby zdrowia i dla władz państwowych. Czas pandemii to czas podejmowania trudnych, często niepopularnych decyzji. Jesteśmy już wszyscy bardzo zmęczeni wprowadzanymi obostrzeniami i ograniczeniami. Odczuwamy niepewność. Wiele osób martwi się o swoje firmy, o miejsca pracy, o przyszłość swoją i swoich najbliższych.

Jednak w sytuacji nadzwyczajnej niezbędne są nadzwyczajne działania. Dla każdego z nas najważniejsze jest życie i zdrowie. Dlatego zadaniem państwa polskiego jest dzisiaj zapewnić bezpieczeństwo wszystkim obywatelom!

W tym dniu chcę szczególnie podziękować wszystkim, którzy dzielnie znoszą ten trudny czas, przestrzegają zaleceń, nie narażają siebie i innych. Dzisiaj to wyraz patriotyzmu. To świadectwo co znaczy prawdziwie odpowiedzialna, obywatelska postawa. Dziękuję za to z całego serca!

Ogromnie dziękuję lekarzom, pielęgniarkom, ratownikom medycznym, diagnostom i całemu personelowi polskiej służby zdrowia. Dziękuję żołnierzom i policjantom, wszystkim funkcjonariuszom służb mundurowych. Państwa profesjonalizm i poświęcenie zasługują na największy szacunek. Jesteście Państwo naszymi bohaterami!

Drodzy Rodacy!

Chciałbym podzielić się także i osobistym doświadczeniem. Wiem, co to znaczy zachorować na COVID. Doskonale rozumiem niepokój, jaki towarzyszy wielu z Państwa o zdrowie najbliższych, sam to w ostatnich tygodniach przeżywałem.

Szczęśliwie chorobę mam już za sobą, podobnie jak tysiące moich rodaków, których określa się teraz mianem „ozdrowieńców”. Chciałbym się do Państwa zwrócić – zwrócić z apelem o oddawanie osocza. Sam zrobię to w najbliższych dniach po zakończeniu właściwych procedur medycznych. Także w ten sposób możemy wspólnie pomóc tym, którzy teraz przechodzą chorobę lub będą ją przechodzić w najbliższym czasie. Niech to będzie wyciągnięta w ramach naszej wspólnoty braterska dłoń.

Ostatnie dni przynoszą także i dobre informacje. W najbliższych miesiącach dostępna będzie szczepionka, która wreszcie pomoże nam ostatecznie pokonać pandemię. Zapewnienie jej dla naszych obywateli to w tej chwili jedno z najważniejszych zadań państwa polskiego. Osobiście angażuję się w nie od wielu miesięcy – rozmawiałem o tym podczas czerwcowej wizyty w Białym Domu, a także w trakcie wielu rozmów z politykami i naukowcami z całego świata. Władze Rzeczypospolitej są gotowe do sprawnego zrealizowania tego zadania we współpracy z naszymi partnerami w ramach Unii Europejskiej.

Szanowni Państwo!

Chciałbym, abyśmy w dniu Święta Niepodległości – tak innym niż dotychczasowe – szczególnie pamiętali, że państwo polskie to nie tylko instytucje, ale przede wszystkim to My – obywatele Rzeczypospolitej! Różnimy się między sobą, często bardzo mocno, ale wspólnie tworzymy nasz wspaniały kraj – Polskę. I tylko wspólnie możemy poradzić sobie z największymi wyzwaniami.

Tak samo było 102 lata temu, kiedy odzyskiwaliśmy niepodległość. Wówczas świat zmagał się z wielką epidemią grypy zwanej hiszpanką, która pochłonęła miliony ofiar. Młode państwo polskie musiało toczyć zacięte walki o swoje granice, a równocześnie zmagać się z epidemią. Nasi przodkowie sprostali wszystkim tym wielkim wyzwaniom.

Wiem, że zrobimy to dziś także i My. Razem pokonamy obecne trudności tak, jak robiliśmy to wielokrotnie w naszej historii.

Niech żyje wolna, niepodległa, suwerenna Polska, mocna naszą wspólnotą!

kak/prezydent.pl