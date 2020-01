Prezydent Izraela brnie w antypolskie klamstwo!,,To okrucieństwo zostało ujawnione przez Armię Czerwoną''

– 27 stycznia 1945 r bramy do piekieł otwarły się. Bramy do Auschwitz. To była największa eksterminacja w historii ludzkości – powiedział Riwlin

- Wolność, godność i sojusz na rzecz życia zwyciężyły, ale nie możemy brać tego za pewnik. Bo co by się stało, gdyby sojusznicy się nie dogadali, gdyby nazistowska ideologia zwyciężyła? - zastanawiał się

– Opisali, co zobaczyli na własne oczy. To była ziemia przeklęta w historii ludzkości – stwierdził.

– Nie chcemy rekompensaty za Holokaust. Ale jest to ziemia należąca do Żydów. Pochodzimy stąd i wróciliśmy tu po dwóch tysiącach lat od wygnania. Izrael jest silną demokracją. I dumnym członkiem wspólnoty międzynarodowej. Szukamy współpracy i partnerstwa. Jest to pożądane w walce z antysemityzmem. Ksenofobia to przewlekła choroba, która rozchodzi się po całym świecie – mówił prezydent.