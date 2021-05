Prezydent i premier złożyli gratulacje Robertowi Lewandowskiemu

Kapitan polskiej drużyny piłki nożnej na co dzień grający w Bayernie Monachium Robert Lewandowski po dzisiejszym meczu przechodzi do historii niemieckiego i światowego futbolu. 15 maja polski piłkarz wyrównał rekord ilości strzelonych bramek w niemieckiej Bundeslidze. Rekord ten należał przez prawie pół wieku do legendarnego Gerda Muellera, a dzisiaj pobił ten rekord strzelając 41. gola w lidze.

Gratulacje Lewandowskiemu złożyli także prezydent Andrzej Duda oraz wicepremier Piotr Gliński i premier Mateusz Morawiecki.

Brawa i serdeczne gratulacje dla Roberta Lewandowskiego @lewy_official! Wspaniały dzień! Historyczny rekord Gerda Muellera pobity! 41. bramkę w tym sezonie ligowym Robert Lewandowski zdobył w 90 min. meczu z Augsburgiem! 🇵🇱DUMA!🇵🇱 Dziękujemy! — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) May 22, 2021

Już wielu zwątpiło, a On to zrobił! Wielkie gratulacje dla @lewy_official za 41! Także za mistrzostwo i króla strzelców! Dziękujemy! 🏆👏🏻👏🏻👏🏻 — Piotr Gliński (@PiotrGlinski) May 22, 2021

Tak! Tak! Tak! @lewy_official to zrobił! 41 bramek w jednym sezonie Bundesligi! Gol w ostatnich sekundach meczu. Jest Legendą❗

🇵🇱⚽️ 🇵🇱⚽️ pic.twitter.com/2hZURuMnHE — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) May 22, 2021

Wyczyn kosmiczny. 41 goli w 29 meczach Roberta. Sportowa postawa @gikiewicz33 i kilka fantastycznych interwencji. Scenariusz i puenta jak z Hollywood. Panie @lewy_official kłaniam się i gratuluję. Teraz prowadź nas do wielkich rzeczy na EURO🇵🇱⚽️ https://t.co/vk2zPGH2KY — Mateusz Borek (@BorekMati) May 22, 2021

