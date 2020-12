Prezydent i premier z największym zaufaniem Polaków

Prezydent Andrzej Duda ponownie wygrywa ranking zaufania do polityków w Polsce. W sondażu przeprowadzonym przez IBRiS, Andrzejowi Dudzie ufa 42,9 proc. respondentów. To wzrost o niespełna dwa punkty procentowe w porównaniu do badania z początku listopada.

Drugie miejsce w rankingu zajmuje premier Mateusz Morawiecki. Szefowi polskiego rządu ufa 40,4 proc. Polaków (to spadek o niespełna 1 punkt procentowy). Ostanie miejsce na podium rankingu zajął Szymon Hołownia. Zaufanie do tego polityka zadeklarowało 40,1 proc. uczestników badania (wzrost o 4 punkty).

Co zaskakujące, wysokie bo aż szóste miejsce zajął… Donald Tusk. Zaufanie do byłego premiera deklaruje 32,7 proc. Polaków. To wzrost aż o 9,2 punktu procentowego w porównaniu do poprzedniego sondażu. Ostatni raz tak wysokim zaufaniem Polacy obdarzali go w styczniu tego roku.

Jarosław Kaczyński zajął dopiero siódme miejsce z zaufaniem 29,4 proc. ankietowanych. To wzrost o 1,1 punktu procentowego. Poza pierwszą dziesiątką uplasował się Zbigniew Ziobro z zaufaniem na poziomie 20,5 proc.

Jeśli chodzi o brak zaufania, prezes PiS i ministra Ziobry zajmują dwa pierwsze miejsca. 63 proc. Polaków nie uda Jarosławowi Kaczyńskiemu, a 59,2 proc. ministrowi sprawiedliwości. Trzecie miejsce zajął u Krzysztof Bosak (brak zaufania wśród 54,3 proc. respondentów).

Badanie przeprowadzono w dniach 11-12 grudnia.

dam/Onet.pl,Fronda.pl