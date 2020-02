Prezydent Duda zepsuł Owsiakowi urlop. Podpisał ustawę o reformie sądownictwa.

Mirek 6.2.20 12:54

Owsiak przez skórę czuje że jego gwiazda blednie i to w szybkim tempie . Jeżeli sądy i wymiar sprawiedliwości będą działały tak jak powinny to do "firmy" Owsiaka zapukają biegli rewidenci , sprawdzą dokumenty kasowe i może się okazać że w kasie brak jest ogromnych pieniędzy . Każda fundacja ma swój statut i bardzo łatwo sprawdzić co stało się z zebranymi pieniędzmi . Piotr Wielgucki [MatkaKurka] udowodnił ponad wszelką wątpliwość że w "firmach" Owsiaka nie dzieje się najlepiej .