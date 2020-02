Prezydent Duda. Wkrótce program wyborczy

Seth 21.2.20 11:42

My, Polacy, mamy najlepszego i najgodniejszego Prezydenta wszechczasów – to Andrzej Duda ! Tyle co ten człowiek tylko przez kilka lat zrobił dla Polski – to ogromne osiągnięcia. Nie będę wymieniał poszczególnych jego zasług, bo lista jest bardzo długa, ale w dziedzinach takich jak bezpieczeństwo Polski i pokoju na świecie, służbę Polakom, reprezentowanie państwa polskiego, propagowanie przedsiębiorczości i biznesu, obronności kraju oraz rozwoju Polski i Europy nasz Prezydent brał czynny, intensywny i systematyczny udział !

To jest Prezydent wszystkich Polaków – jedynie z wyjątkiem tych, którzy tego nie chcą lub sobie tego nie życzą. To są w większości ludzie pochodzący ze wschodu (Rosja) lub zachodu (Niemcy). Oni pochodzą od innej małpy.

Andrzej Duda jest naszym kandydatem na Prezydenta III RP na drugą kadencję. Niech Bóg ma go w swojej opiece !!!