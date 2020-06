Prezydent Duda w Chełmie. Tłumy. Solidarność, wspólnota i odpowiedzialność za siebie nawzajem

Topek 4.6.20 20:13

Polacy, jeżeli nie chcecie powrotu do komunizmu powrotu do takich samych obietnic jak obiecywał Gierek i do realizacji tych obietnic które potem zrujnowały Polskę bo polityka idąca torem rozdawnictwa i budowania inwestycji które nie mają żadnego ekonomicznego uzasadnienia jak teraz to próbuje robić pis, obecny rząd boi sie ekonomicznych wyliczeń, boi się ekonomistów bo nawet mało kto dzisiaj wie kto jest ministrem finansów