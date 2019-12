Śpiewak ujawnia kulisy spotkania z prezydentem Dudą. Będzie ułaskawienie?

– Zostałem zaproszony przez prezydenta do Pałacu Prezydenckiego. To nie było długie spotkanie, tuż przed wyjazdem prezydenta na spotkanie w Ardenach. Rozmawialiśmy o mojej sytuacji prawnej, o warszawskiej reprywatyzacji. Prezydent powiedział parę zdań o tym, co się działo w Krakowie, gdzie również działa mafia reprywatyzacyjna. No i rozmawialiśmy właśnie o tej sprawie z piątku. Mówił o swoich doświadczeniach, jeśli chodzi o reprywatyzację w Warszawie. Przedstawiłem swoją sytuację prawną, był dość poruszony tym wyrokiem i tym, co się dzieje z moimi sprawami przed warszawskimi sądami – stwierdził Jan Śpiewak w rozmowie z Markiem Kacprzakiem w programie „Tłit” WP.