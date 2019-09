Prezydent Duda przybył do Stanów Zjednoczonych

- Spotkanie odbędzie się na zaproszenie Donalda Trumpa, on jest jego gospodarzem. Prezydenci odbędą rozmowę +w cztery oczy+, następnie będą miały miejsce rozmowy delegacji - poinformował Krzysztof Szczerski, szef gabinetu prezydenta

Jak podkreślił, "polska strona dąży do tego, by w jego trakcie została podpisana deklaracja dotycząca szczegółów zwiększenia amerykańskiej obecności wojskowej w naszym kraju."

- Taka była nasza propozycja, by tę deklarację w czasie tego spotkania podpisać - powiedział szef gabinetu prezydenta RP.

– Wszystko jest przygotowane do poniedziałkowego spotkania Prezydentów. Jest to spotkanie na zaproszenie Prezydenta Trumpa. Prezydent Trump jest na tym terenie gospodarzem. Spotkanie będzie pełnowymiarowe tzn. zarówno będą rozmowy w „cztery oczy”, ale potem będą rozmowy plenarne delegacji. Z Polski weźmie w nich udział także minister spraw zagranicznych i minister obrony. Przewidujemy także podpisanie deklaracji wojskowej, dotyczącej lokalizacji i doprecyzowania obecności zwiększonego kontyngentu amerykańskich wojsk w Polsce, która miała być podpisana w Warszawie podczas przełożonej wizyty Prezydenta amerykańskiego w Polsce – powiedział prezydencki minister w radiowej „Jedynce”.

Pytany, czy można się spodziewać jakiejś deklaracji Donalda Trumpa dotyczącej objęcia Polski programem ruchu bezwizowego, Krzysztof Szczerski zaznaczył, że poruszenie tego tematu będzie zależało od harmonogramu i od Prezydenta USA. Objęcie kraju programem ruchu bezwizowego wymaga według amerykańskiego prawa, by odsetek odmów przyznania wiz obywatelom danego państwa był mniejszy niż 3 proc. W przypadku Polski dotąd był on wyższy. Odsetek ten jest liczony corocznie na koniec września. – Wszystko odbywa się także w tym kontekście naszych starań, które pewnie niedługo będą ostatecznie domknięte, czyli zniesienie wiz amerykańskich dla Polaków. To też pewnie będzie jednym z tematów rozmów zarówno z prezydentem Trumpem, jak i z Polonią amerykańską – zapowiedział prezydencki minister.