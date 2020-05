Prezydent Duda: Przemówienia to dla mnie ciężka praca. Zwłaszcza jeśli trzeba coś powiedzieć w minutę

- Nie ukrywam, że nie było to dla mnie łatwe zadanie, dlatego że tutaj współpracownicy uśmiechali się do mnie, że łatwo mi jest mówić i przyzwyczaiłem się też do tego jako Prezydent RP, że mogę wygłaszać wystąpienia, śmieją się ze mnie, że łatwo mi to przychodzi, chociaż nie wiedzą tak naprawdę ile pracuję, żeby przygotować się do wystąpienia, żeby to było wystąpienie solidne, żeby miało jakiś logiczny kształt.

- W związku z powyższym, to zawsze jest wypracowane, to nigdy nie jest tak, że samo przychodzi, to jest praca po prostu. Natomiast tam miałem bardzo trudno, bo tam odpowiedź na każde pytanie to była jedna minuta. Mnie jest bardzo trudno w ciągu jednej minuty zawrzeć wszystko to, co chciałbym powiedzieć, to nie jest takie łatwe. No nie było mi łatwo w tej debacie, nie ukrywam, bo ja mam bardzo dużą wiedzę na temat państwa polskiego. Mógłbym bardzo dużo mówić na temat tego, co zostało zrobione na przestrzeni ostatnich lat. Bardzo chętnie odpowiedziałbym na wszystkie zarzuty i to szeroko, które tam były podniesione, bo część z nich była kompletnie z kosmosu. Natomiast nie było na to czasu