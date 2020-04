Prezydent Duda: Póki jestem prezydentem nie będzie prywatyzacji szpitali

„W obliczu zagrożenia pacjenci muszą mieć pewność, że ktoś bierze odpowiedzialność za ich leczenie. Dlatego dziś jeszcze wyraźniej widać jak niebezpieczne są powracające co jakiś czas pomysły komercjalizacji publicznych szpitali, co mogłoby skutkować trudnym dostępem do leczenia, szczególnie osobom mniej zamożnym i mieszkającym z dala od dużych skupisk miejskich. Nie możemy na to pozwolić” – powiedział dziś prezydent Andrzej Duda w trakcie konferencji prasowej.