Prezydent Duda o działaniach opozycji: To jest żenujące

kasikass1 25.4.20 9:52

kiedy rządziło PO ciągle słyszałam nie ma pieniędzy ,,,zaciskajmy pasa....tylko to przez 8 lat rządów ...zero podwyżki... ale za to zagraniczne firmy nie musiały płacić podatków !,,,teraz nie chcą wyborów ,,,chcą stanu wyjątkowego,,,po co? żeby te ich firmy ..nie Polskie.. mogły wyrwać z budżetu państwa wielkie odszkodowania ,,,nie myślą ,że nawet to 500 zł. wyrywają rodzinom,,,to skandal jest,,,ludzie obudżcie się,,,wybory korespondencyjne to najlepsze rozwiązanie