Prezydent do generałów: Wzorowo służyliście Polsce

To najwięcej, co można osiągnąć przy tym wyborze życiowym, wyborze służby Rzeczpospolitej i służby polskiemu narodowi z bronią w ręku, po to, by stawać w jego obronie, po to, by także realizować to, co tak ważne było w naszej historii - za wolność waszą i naszą, a więc także i stawać z bronią w ręku w obronie innych, po to, żeby nieść im pokój, spokój, po to, żeby mogli żyć normalnie - mówił Andrzej Duda.