Prezydent Andrzej Duda uhonorowany Nagrodą Prometejską im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego

Konfederata 27.9.19 8:36

Godny następca śp. Kaczyńskiego.

Tamten chętnie zlikwidował niepodległość podpisem pod Traktatem Lizbońskim, obecny chce dla pewności wpisać w Konstytucję członkostwa w UE, żeby się ciemnocie nie odechciało czasami występować, na wszelki wypadek. Żyjący brat bliźniak co jakiś czas nawołuje do utworzenia wspólnej europejskiej armii (w razie czego wjadą z bratnią pomocą do Polski), choć ostatnio nieco przestał mlaskać na ten temat, pewnie z powodu wyborów - PiS robi za obóz patriotyczny, więc chwilowo tak gęgają. A co z "odszkodowaniami" dla żydków? Po wyborach macie ustalać co? Tfu!