Prezydent Andrzej Duda prosi o modlitwę za Ojczyznę

Po 11 NIE BADZ OBOJETNY 15.3.20 19:08



To skandal.

Prezydent to nie biskup, tylko głowa ŚWIECKIEGO państwa.

Wzywanie do modlitwy to nie jego rola.

Aby katole zrozumiały, to wyobraźcie sobie, że polski prezydent wzywa do zawierzenia Mahometowi i zaprasza do modlitwy w meczetach.

Trudne do zaakceptowania, nie?

Prezydent jest ŚWIECKI. Powinien stracić stanowisko za zdradę Państwa.