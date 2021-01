Prezydent Andrzej Duda pogratulował Joe Bidenowi

Prezydent RP Andrzej Duda pogratulował zaprzysiężonemu dziś 46. prezydentowi Stanów Zjednoczonych. Wyraził przy tym nadzieję na bliską współpracę.

Joe Biden oficjalnie rozpoczął dziś swoją prezydenturę. W czasie inauguracyjnego przemówienia zapowiedział, że Stany Zjednoczone odbudują swoje sojusze i otworzą się na współpracę z całym światem w dążeniu do bezpieczeństwa, pokoju i dobrobytu.

Objęcia urzędu prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidenowi pogratulował prezydent Andrzej Duda. Podkreślił, że liczy na bliską współpracę.

- „Moje najszczersze gratulacje dla @JoeBiden, który został 46. POTUSEM! Liczę na bliską współpracę z Panem, Panie Prezydencie, w zakresie dalszego wzmacniania Polsko-Amerykańskiego Partnerstwa Strategicznego. Boże błogosław Polskę i Boże błogosław Amerykę!” – napisał na Twitterze.

My sincerest congratulations to @JoeBiden on becoming the 46th POTUS! I am looking forward to closely cooperating with you, Mr. President, on further strenghtening the Polish-American Strategic Partnership. God bless Poland and God bless America! 🇺🇸🇵🇱