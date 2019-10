Prezydent Andrzej Duda: Od Ukrainy oczekujemy tylko prawdy

Pisowiec 26.10.19 14:46

Nie lękajcie się Bracia Ukraińcy! W żopu wam zimno nie będzie, Rosja nas nie złamie!!! Kiedy złośliwie zakręcą Wam zawory z gazem My, Rzeczpospolita Polska, podeślemy Wam nasz gaz!!! Damy go Wam w imię braterstwa Trójmorza!!! Nie damy się złamać ruskim onucom!

Jak był to powiedział na Waszym placu w Kijowie nasz Prezes Jarosław Kaczyński "Sława Ukrainie!".