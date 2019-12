Prezydent Andrzej Duda o ustawie dyscyplinującej sędziów: Jest niezbędna

Urszula 22.12.19 12:08

Zmiany w sadownictwie mogą być konieczne, ale, przeprowadzone w pospiechu najczęściej są przeprowadzone źle. I tu mamy taką sytuację. Nie znam sprawy, która przeprowadzona na łapu-capu jest przeprowadzona dobrze. Do tego opozycji nie dano szans na przedstawienie ich stanowiska. Co więcej - na komisji odrzucono wszystkie ich poprawki. Na dodatek te poprawki były odrzucane przez posłów, którzy nawet nie znali ich treści, nie wiedzieli na co głosują. I wcale im się nie dziwię - noc jest od spania, a nie od szybkiego procedowania dziesiątków ustaw.

Czy ustawy były przeprowadzone prawidłowo dowiemy się kiedy zajdzie lub nie, konieczność ich nowelizowania. A wiadomo - nie nowelizuje się ustaw dobrych, prawidłowo przeprowadzonych.



To jest tak jak z obiadem - wiemy, że musimy go ugotować, ale jeśli nie będziemy przestrzegać przepisu to nam wyjdzie barachło nie do skonsumowania.