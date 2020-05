adrian manowski 14.5.20 20:28

"Prezydent Andrzej Duda nie zaangażuje się w spór w SN"



Jak PIS bedzie chcial zeby PAD sie zaangazowal to, PAD bedzie czekal w gotowosci bojowej z piorem w rece gotow do dodpisania czegokolwiek co mu przyniosa.



Wiec nie klamcie, powiedzcie po prostu, ze na razie nikt od Kaczynstkiego nie wyszedl z dokumentem skierowanym do PAD zeby ten zlozyl na nim swoj unikalny podpis. A nie ze ten sie "nie angazuje".