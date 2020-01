Prezydent Andrzej Duda: Nie pojadę do Jerozolimy

ŻenująceWładzePolskiSąIgnorowanePrzezNormalnyŚwiat 7.1.20 18:47

Zapisani są do przemówień tylko normalni przywódcy swoich państw.

Pełnowartościowi, niezależni, wyrażający osobiście wolę ogółu, który ich delegował.

Marionetkowy dewot zastępczy prezydenta Polski niejaki Duda dynda na sznurku,

którego koniec trzyma w drżącej łapie dogorywający Breżniew z Żoliborza.

Cały świat o tym wie, oprócz kato-ciemnoty PiSocjalistycznej w Polsce.

Ona wierzy Kurwizji, że ten Duda mówi to, co myśli i podpisuje, to co chce.

Ta parodia władzy w Polsce, to jawnie zakulisowe popychanie premiera z rządem i prezydenta z jego świtą przez zdziecinniałego starca bez kompetencji i odpowiedzialności, sytuuje nasz kraj poniżej republik bananowych, junt afrykańskich i dziwacznych enklaw jak Watykan.