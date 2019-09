Prezydent Andrzej Duda: Nie można milczeć. Imperialna polityka Rosji odżyła

eRKa 28.9.19 16:19

Co nas Naród Polski nie zabiło do tej pory, wiary i ducha, to wzmocni w walce o dobre imię Polski z odwiecznymi wrogami naszego kraju, którzy chcieli by było jak dawniej, czyli polska kolonia na potrzeby niemieckiej unii i bolszewickiej agresji, a kto nie wierzy, to niech sięgnie po historię Polski, którą 3 x razy dokonano rozbioru i sowieckiej powojennej okupacji. Bój to nasz jest nie ostatni i dlatego należy iść i zagłosować tylko za ludźmi oddanymi WYŁĄCZNIE INTERESOM POLSKI - naszego kraju. Dlatego jeszcze raz przypomnę, że nie można sprzedać się OKUPANTOWI-ZABORCY i wyrzec się własnego kraju, polskich wartości narodowych, niezależności oraz niepodległości, gdyż urodziło się w Polsce, a czyni tak destrukcyjna opozycja szmalcowników - ludzi przegranego obozu z PO/PSL/SLD/N. Oni zawłaszczyli nasz kraj, który NIGDY nie był ich krajem i mają czelność nazywać się Polakami, lecz zapominają, że OJCZYZNĘ ma się tylko jedną, tak jak matkę, która nie zabija przez ABORCJĘ, ale daje życie poczętemu dziecku. Dlatego należy jej zawsze okazywać szacunek. Więc ONI szanują, ale swoich zleceniodawców, za mamonę wyrzekli się polskich wartości narodowych, a ICH dewizą jest "... po co nam w Polsce polskie stocznie, skoro są niemieckie i po co nam lotnisko międzynarodowe w Polsce, skoro jest w Berlinie, lub po co przekop Mierzei Wiślanej, skoro jest port u Rusków i tak można dalej wymieniać. Zapamiętajcie, że sprzedawczyki przybrali polskie nazwiska i udają rodowitych Polaków, którymi nie są i nigdy nie byli. To są "przebierańcy" - wilki w owczej skórze, których nigdy nie wolno wybierać do władzy zwierzchniej w Polsce.