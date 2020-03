Prezydent Andrzej Duda: ‘kryzys będzie bardzo głęboki’

- „RBN, która zebrała się przed chwilą, omawiała projekt tzw. tarczy antykryzysowej, bo to był podstawowy element dzisiaj naszej długiej, prawie trzygodzinnej dyskusji. Premier, minister Emilewicz, państwo ministrowie, przede wszystkim minister finansów odnosili się także do pytań, które zadawali przedstawiciele parlamentu, opozycji. Bardzo im dziękuję za udział w tej radzie. O to właśnie chodziło, żeby w gronie całej polskiej dzisiaj sceny politycznej, tych wszystkich, którzy decydują, omówić te rozwiązania, wysłuchać także głosu w tej sprawie. To spotkanie się odbyło, głosów konstruktywnych było bardzo wiele. Było też dużo pytań, na które pani minister i pan premier, minister zdrowia, GIS odpowiadali, rozwiewając – mam nadzieję – wszelkie tutaj wątpliwości, ale praca nad tymi rozwiązaniami toczy się nadal. Będą uwzględniane oczywiście zasadne uwagi, zgłaszane przez przedstawicieli opozycji. Przede wszystkim, co dla mnie najważniejsze, jest ogromna szansa, że właśnie w zgodzie zostanie wypracowana ostateczna wersja tych przepisów, które będzie mógł pod koniec tygodnia przyjąć Sejm, a potem także mam nadzieję, jak najszybciej, Senat” – powiedział prezydent Andrzej Duda po posiedzeniu RBN. Następnie dodał:

„To bardzo ważne, dlatego że te przepisy są potrzebne do tego, żeby dzisiaj ratować polską gospodarkę, aby ratować miejsca pracy, wesprzeć polskich przedsiębiorców i pracowników, czyli umożliwić w miarę możliwie łagodne przejście przez ten bardzo trudny czas, chociaż oczywiste jest to, że ucierpimy przez tę sytuację kryzysową i co do tego niestety nikt już nie ma dzisiaj wątpliwości. Ale musimy uczynić wszystko, żeby to cierpienie, to pogorszenie się poziomu życia było jak najmniejsze i żeby polskie rodziny jak najmniej ucierpiały”.