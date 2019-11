Prezydent Andrzej Duda: Jest granica politycznego sporu. To interes Rzeczpospolitej!

ktoś tam 11.11.19 9:55

He, he, he... PiS totalitaryści, zaprzeczenie demokracji... Ach to rządzenie... PiS-owskie oczywiście... To przepychanie ustaw w kilka godzin a teraz to Schetyniątka w Senacie zrobią no pasaran...

He, he, he... Kto pierwszy mówił w naszym umiłowanym kraju o rządzeniu dekretami? No, kto, no kto, no powiedz kto... Ano sam idol Schetyniątek wszystkich krajów, tow. Bolek. Jeszcze w latach 90-tych. Okazuje się, że w ujęciu totalniaków w zależności od tego kto rzuca te same propozycje to jest demokracja albo jej ni ma.



Każdy kto spotkał się w życiu z problemem rządzenia wie, że są sytuacje gdy ustalone procedury się nie sprawdzają. Czasem trzeba podjąć decyzje błyskawicznie, bo sytuacja tego wymaga. Zastosowanie się do procedur może przynieść więcej problemów niż ominięcie ich bo trzeba decyzje podjąć teraz a nie za miesiąc na przykład. Zresztą procedura dekretów prezydenckich jest przewidziana w USA czyż nie? Jakie tam dekrety były wprowadzane to inna inszość, ale coś takiego jest. U nas szybka decyzja pozwoliła np. na zahamowanie wypływu szamba do Wisły co to ten wypływ zmajstrowało rabiejowe plemię. Oczywiście żadnego odzewu oświeconych ekologów nie było bo obecnie ich zadaniem jest niszczyć a nie budować i chronić. Ciekawe czy rabiejowe plemię zrobiło coś na okoliczność likwidacji rury zastępczej z powodu zimy? Ani widu ani słychu zdaje się o jakimś rozwiązaniu? I co lać to to g... będzie się przez całą zimę a ekołodzy z różnych griiin piców będą mówić, że zima i że wszystko śpi i się nie rozkłada czy osadza? A może liczą na to, że z powodu słynnego Globcio nie będzie lodu na Wiśle? Uj, to się Grecia Thunberg załamie, że u przebrzydłych polaczków postęp popiera ocieplenie...