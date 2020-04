Prezydent: 3 miesiące bez ZUS dla wszystkich firm w ramach tarczy antykryzysowej

– Przed chwilą zakończyło się moje spotkanie z panem premierem Morawieckim i z już wicepremier, ale także minister rozwoju Jadwigą Emilewicz. Prowadziliśmy m.in. konsultacje dotyczące jeszcze zmian, jakie mogłyby być wprowadzone w tym pakiecie ustaw, który nazywamy tarczą antykryzysową i ta dyskusja to efekt przede wszystkim spotkań, które odbyłem w ostatnim czasie i konsultacji, które zostały przeprowadzone po pierwsze z internautami, dlatego że cały szereg pytań różnego rodzaju i kwestii był poruszonych w pytaniach, które postawili mi internauci przed ostatnim spotkaniem Q&A na Facebooku i m.in. była tam poruszona kwestia dotycząca tych przedsiębiorców, którzy rozpoczęli swoją działalność przed 1 marca tego roku, przecież zainwestowali w nią, tymczasem nie byli do tej pory objęci w ogóle przepisami, które nazywamy tarczą antykryzysową. To pierwsza sprawa, a druga sprawa to były efekty spotkania, które razem z minister Emilewicz dwa dni temu odbyliśmy z przedsiębiorcami branży tekstylnej, pytając ich o ich sytuację, słuchając tego w jakiej sytuacji znajdują się obecnie i jakie są ich postulaty dotyczące tego, jakiej jeszcze pomocy by oczekiwali, wsparcia po to, żeby umożliwić, pomóc im przetrwać ten bardzo trudny czas, który obecnie przezywamy i tutaj był jeden bardzo silny postulat, a mianowicie składki, które muszą płacić pracodawcy na ZUS, w tej chwili, w tym bardzo dla nich trudnym czasie, kiedy de facto nie mają żadnego dochodu, bo w branży tekstylnej jest tak, że w tej chwili de facto sklepy są zamknięte i w związku z tym ta sprzedaż nie następuje, czy to hurtowa czy to detaliczna, generalnie jest to olbrzymi problem. Nie funkcjonują także wszystkie właściwie miejsca sprzedaży i dzisiaj faktycznie ta branża cierpi również w ogromnym stopniu